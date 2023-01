„U” Cluj-Napoca, învinsă într-un amical de Nurnberg! Care sunt lucrurile bune găsite de Ioan Ovidiu Sabău

Echipa “U” Cluj-Napoca a pierdut al doilea amical jucat în turneul din Antalya, 1-2 cu formația germană de ligă secundă FC Nurnberg.

„Au fost momente în care am dominat adversarul”, a spus Ioan Ovidiu Sabău

Meciul a fost împărțit în două reprize de câte 30 de minute și a fost afectat de ploaia care a căzutr nonstop.

În prima repriză, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău i-a folosit pe portarul Gorcea și jucătorii de câmp Oancea, Nowak, Ilie, Horșia, Pires, Simion, Haită, Fulop, Bălan și Hleihil. Ardelenii au marcat prin Bălan, în minutul 3, după o lovitură liberă executată de Haită.

În repriza secundă, “U” Sabău i-a trimis în teren pe Păun, Oancea, Nowak, Ilie, Tescan, Pires, Simion, Bălan, Haită, Horșia, Hleihil, iar pe parcurs au mai intrat Ze Gomes, Trif și Filip. FC Nurnberg a înscris prin Shuranov și Schleimer.

După meci, tehnicianul a recunoscut că trebuie să lucreze la mentalul elevilor lui, dar a scos în evidență și aspectele care l-au mulțumit

„Am făcut o primă repriză foarte bună, am controlat jocul și am condus cu 1-0. E clar că suntem la 50-60% din ce vreau eu, ceea ce cer de la jucători.

Chiar dacă am pierdut, cred că am făcut un joc foarte bun. Am avut curaj să jucăm, au fost momente în care am dominat adversarul.

Sunt foarte mulțumit, am progresat foarte mult, suntem conectați la antrenamente și jocuri. Și am jucat cu un adversar bun, numai așa poți progresa.

Sunt foarte serioși jucătorii, nu i-am văzut mofturoși, își dau seama că trebuie să muncească foarte mult pentru a-și îndeplini obiectivul. Când avem mingea, trebuie să avem mai mult curaj, mai ales în preajma careului.

Nu pot să spun că la ora primului joc din Liga 1 o să fim 100% pregătiți. Dar echipa are stare de spirit, caracter. Sunt multe aspecte la care trebuie să muncim mult mai mult. Nu trebuie să acceptăm să fim dominați de adversari.

E mult de lucru, trebuie educați jucătorii, dar acesta este rolul meu, să-i transform din punct de vedere mental. Trebuie să-și dorească mai mult, să nu ne mulțumim cu puțin”, a spus Sabău după meci.

Pe 10 ianuarie, “U” Cluj-Napoca a învins cu scorul de 4-0 echipa maghiară Debrecen, iar azi va juca ultimul amical din Turcia, contra formaţiei elveţiene de ligă secundă Schaffhausen.

Superliga se vor reia week-end-ul următor, iar “U” Cluj-Napoca va juca primul meci al Etpaie a 22-a, pe teren propriu, cu FC Voluntari, de la ora 17:00.