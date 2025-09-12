U Cluj – Rapid 0-0, după o partidă în care oaspeții au cerut două penalty-uri

Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Universitatea Cluj, în etapa a noua din Superligă.

Elevii lui Gâlcă sunt pe locul al doilea

Partida de pe Cluj Arena a avut ritm, Jonathan Cisse a şutat pe lângă poartă în minutul 6, iar Iulian Cristea a scos de pe linia porţii şutul lui Christensen, din minutul 26.

Aioani a respins în corner şutul lui Simion, în minutul 35, iar repriza secundă, chiar dacă ambele echipe nu au mai avut faze clare de poartă, nu a fost lipsită de evenimente.

Rapidiştii au cerut penalty la contactul dintre Cisse şi Baroan, din minutul 88, iar un minut mai târziu giuleştenii au solicitat din nou lovitură de la 11 metri, după ce mingea l-a lovit pe Artean în mână.

S-a terminat U Cluj – Rapid 0-0, iar elevii lui Gâlcă sunt pe locul al doilea, cu 19 puncte, neînvinşi, în timp ce U Cluj e pe 6, cu 13 puncte.