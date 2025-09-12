U Cluj – Rapid, din nou față în față. Dani Nistor ar putea bifa al 490-lea meci din Superliga

Universitatea Cluj întâlnește FC Rapid București, vineri, 12 septembrie, de la ora 21.00.

26 aprilie 2025, U Cluj – Universitatea Craiova 2-1: a fost singura victorie reușită de ardeleni în ultimele șapte meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au trei remize și trei înfrângeri. Mai mult, au primit cel puțin un gol în 17 dintre precedentele 18 partide disputate pe prima scenă din postura de gazde.

Giuleștenii sunt neînvinși afară în SuperLigă din 8 martie 2025, FC Hermannstadt – Rapid 1-0. Au urmat în deplasare patru succese și cinci rezultate de egalitate.

48 de șuturi pe spațiul porții adverse a expediat Rapid în primele opt runde (U Cluj – 30), cele mai multe dintre toate competitoarele.

În cazul în care va fi utilizat, Dan Nistor va bifa meciul cu numărul 490 în SuperLigă și va urca pe locul 2 în clasamentul prezențelor all-time, la egalitate cu Costică Ștefănescu, cei doi fiind depășiți în această ierarhie doar de Ionel Dănciulescu (515 jocuri).