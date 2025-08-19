U Cluj, reacţie în scandalul plecării lui Thiam: “FCSB a fost mereu interesată!”. Ce oferte are atacantul

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a oferit ultimele detalii referitoare la situația lui Mamadou Thiam, fotbalist care își forțează plecarea de la echipă în aceste zile.

Radu Constantea, ultimele detalii despre situația lui Mamadou Thiam la U Cluj

Conducătorul „șepcilor roșii” a confirmat dezvăluirea făcută de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău luni seară înaintea meciului din deplasare cu Farul Constanța vizavi de faptul că fotbalistul a refuzat pur și simplu să se antreneze în ultimele zile.

În plus, Radu Constantea a dezvăluit că atacantul a decis să procedeze în această manieră prin prisma faptului că a primit o ofertă foarte bună recent din Asia și astfel își dorește să facă tot ce este nevoie pentru a putea pleca de la echipă în scurt timp.

A fost lămurită și situația lui Macalou: „Nu a fost nicio problemă”

„Cu Macalou nu a fost nicio problemă, a fost prezent la toate antrenamentele, a avut câteva discuții cu staff-ul tehnic și au decis ca Macalou să nu facă parte din lotul primei echipe la această deplasare. Dar el de mâine revine la echipă, a fost și la antrenamente repet, și vineri.

La Thiam a intervenit o ofertă de afară și sigur joi ne-a transmis că, sau miercuri dacă nu greșesc, ne-a transmis acea ofertă. I-am explicat că este netransferabil pentru noi și de acolo sigur au apărut anumite discuții.

Vedem astăzi, mâine cum vor evolua lucrurile din perspectiva asta, dacă vom ajunge la un consens cu una dintre echipele interesate de el până la urmă.

Nu, nu s-a pus problema să plece liber, este o discuție despre o sumă de transfer, acum vedem dacă acea sumă de transfer până la urmă ne satisface din punct de vedere financiar, în care noi să facem un compromis și să acceptăm acest transfer.

Ce s-a întâmplat cu interesul celor de la FCSB pentru transferul lui Thiam: „Acum în vară nu au mai fost discuții”

(n.r. Dacă oferta respectivă este din Emiratele Arabe Unite) Nu, nu, nu. Din Asia, un pic mai departe de Orientul Mijlociu. (n.r. Despre interesul celor de la FCSB pentru Thiam)

Au fost, întotdeauna au fost interesați de Thiam. Într-adevăr, de fiecare dată le-am transmis că pentru noi este un jucător extrem de important și nu este transferabil.

Acum în vară nu au mai fost discuții, nu vă mai pot confirma. Nu, la ora actuală nu, nu este nimic concret. Există șanse să plece sau va fi obligat să se reîntoarcă, fiind sub contract, sigur, va fi amendat, dar există și varianta să se reîntoarcă la echipă.

E o situație care nu ține de club. Am mai avut și acum două sezoane cam aceeași problemă cu Thiam, când a forțat plecarea. Ceva similar, da, doar că acum doi ani a existat și o clauză de reziliere, acum nu există nicio clauză de reziliere în contractul lui”, a spus Radu Constantea la Fanatik.