Ucraina a încălcat regulamentul UEFA la EURO 2023 U21! Reacția lui Săndoi: „Așa am fost informați și ne-am conformat!”

UEFA interzice folosirea unui jucător atât la naționala mare cât și la U21 în mai puțin de 48 de ore. Ucraina a încălcat regula prin utilizarea portarului Anatoly Trubin și a mijlocașul Georgiy Sudakov.

Emil Săndoi, selecționerul României U21, a reacționat după ce a aflat vestea. Iată ce a spus.

„Mă interesează doar rezultatul pe care îl vom obține noi, în rest nu mă interesează ce se întâmplă. Nu știu exact, am spus că și eu mi-aș fi dorit să îl folosesc pe Screciu, dar am respectat regulamentele. Așa am fost informați și ne-am conformat.

Știm toți jucătorii Ucrainei. Din punctul ăsta de vedere, echipa e foarte echilibrată. Și când face schimbări, jucătorii de pe bancă pot veni cu plusuri. Sunt mulți jucători care au fost la prima reprezentativă. Poate veni oricând cu surprize pozitive. Sperăm să anihilăm calitățile lor individuale și să ne punem în valoare calitățile noastre”, a declarat Emil Săndoi, în cadrul unei conferințe de presă.