Udinese, remiză cu Cagliari, scor 1-1, în Serie A. Răzvan Sava a fost titular
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 05 octombrie 2025, ora 15:57,
Formaţia Udinese, cu portarul Răzvan Sava integralist, a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Cagliari, în etapa a 6-a a campionatului Italiei.
Pentru Udinese a marcat Kabasele (58), iar pentru Cagliari a înscris Borrelli (25).
În clasament, Udinese ocupă locul 11, cu 8 puncte, acelaşi număr de puncte ca şi Cagliari, echipă aflată pe poziţia 10.