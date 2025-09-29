UEFA a ales arbitrul pentru capul de afiș al etapei 2 din Liga Campionilor, Barcelona – PSG

UEFA l-a desemnat pe englezul Michael Oliver să arbitreze meciul dintre echipele FC Barcelona și Paris Saint-Germain, capul de afiș al etapei a doua a Ligii Campionilor la fotbal, programat miercuri seara în Spania, informează L’Equipe.

El a arbitrat luna aceasta partida Ajax – Inter Milano 0-2

Barca și PSG, două dintre pretendentele la câștigarea trofeului, au debutat cu dreptul în noua ediție a celei mai importante competiții continentale intercluburi: parizienii s-au impus cu scorul de 4-0 în fața italienilor de la Atalanta Bergamo, în timp ce catalanii au învins cu 2-1 formația engleză Newcastle.

Oliver (40 ani) a arbitrat-o de două ori pe PSG în sezonul trecut, când echipa franceză a reușit să cucerească trofeul Champions League: în meciul cu RB Salzburg (3-0) din prima fază a competiției (3-0), iar apoi în faza play-off, în returul cu Brest (7-0).

Englezul a condus un singur meci disputat de FC Barcelona, în remiza înregistrată de catalani cu Atalanta (2-2) în prima fază a ediției trecute a Ligii Campionilor.

Michael Oliver a arbitrat luna aceasta partida dintre Ajax Amsterdam și echipa antrenorului român Cristian Chivu, Inter Milano, din prima etapă a competiției, câștigată cu 2-0 de italieni.