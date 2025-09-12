UEFA a făcut anunțul! Stadionul care va găzdui finala Champions League pentru a doua oară în mai puțin de 10 ani

Joi, în Albania, la Tirana, a avut loc ședința Comitetului Executiv UEFA.

În urma întâlnirii, s-au stabilit o parte dintre stadioanele care vor găzdui finalele cupelor europene în 2026 și 2027.

Cel mai important anunț a fost cu privire la arena pe care se va disputa finala Champions League din sezonul 2026-2027.

Șefii de la Nyon au stabilit ca finala din 2027 a celei mai importante competiții europene să aibă loc pe Estadio Metropolitano din Madrid, ”casa” celor de la Atletico Madrid.