UEFA a oficializat suspendarea fundaşului Yeray Álvarez pentru dopaj. Jucătorul a folosit un produs împotriva căderii părului după ce a suferit de cancer
UEFA a oficializat suspendarea lui Yeray Álvarez, acuzat de dopaj, pentru zece luni. În iulie, jucătorul în vârstă de 30 de ani s-a apărat afirmând că a folosit pur şi simplu un produs împotriva căderii părului după ce a suferit de cancer.
Spaniolul a fost testat pozitiv după semifinala tur din Liga Europa, dintre Athletic Bilbao şi Manchester United, pe 1 mai 2024.
Într-un comunicat oficial, Athletic Bilbao oferă mai multe detalii. „În decizia sa, UEFA a recunoscut lipsa intenţionalităţii din partea jucătorului, considerând dovedit că ingestia substanţei interzise este urmare a utilizării abuzive a unui medicament împotriva căderii părului, fără intenţia de a se dopa. Federaţia reaminteşte că, în conformitate cu reglementările în vigoare, sportivul este responsabil pentru acţiunile sale şi că, prin urmare, ar fi trebuit să verifice dacă medicamentul era autorizat înainte de a-l lua.”