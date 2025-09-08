UEFA a oficializat suspendarea fundaşului Yeray Álvarez pentru dopaj. Jucătorul a folosit un produs împotriva căderii părului după ce a suferit de cancer

UEFA a oficializat suspendarea lui Yeray Álvarez, acuzat de dopaj, pentru zece luni. În iulie, jucătorul în vârstă de 30 de ani s-a apărat afirmând că a folosit pur şi simplu un produs împotriva căderii părului după ce a suferit de cancer.

Spaniolul a fost testat pozitiv după semifinala tur din Liga Europa, dintre Athletic Bilbao şi Manchester United, pe 1 mai 2024.

În iulie, bascul s-a apărat afirmând că a folosit un produs pentru a combate căderea părului suferită în urma unui cancer testicular, pe care l-a învins în 2017. Cu toate acestea, jucătorul acceptase deja sancţiunea provizorie, începând cele zece luni de suspendare pe 2 iunie. Prin urmare, el va putea reveni pe teren pe 2 aprilie 2026.

Într-un comunicat oficial, Athletic Bilbao oferă mai multe detalii. „În decizia sa, UEFA a recunoscut lipsa intenţionalităţii din partea jucătorului, considerând dovedit că ingestia substanţei interzise este urmare a utilizării abuzive a unui medicament împotriva căderii părului, fără intenţia de a se dopa. Federaţia reaminteşte că, în conformitate cu reglementările în vigoare, sportivul este responsabil pentru acţiunile sale şi că, prin urmare, ar fi trebuit să verifice dacă medicamentul era autorizat înainte de a-l lua.”