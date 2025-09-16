UEFA Champions League, etapa 1. Meciuri tari de tot în cea mai importantă competiție europeană

Articol de Ionuț Nichita - Publicat marți, 16 septembrie 2025, ora 16:30,

Cea mai importantă competiție de fotbal a continentului se întoarce în forță, cu noul format și cu meciuri tari. În UEFA Champions League, etapa 1 vine cu partide spectaculoase marți, miercuri și joi.

UEFA Champions League, etapa 1. Află toate detalii din acest sezon

Ediția 2025-2026 a UEFA Champions League vine cu meciuri tari pentru fani chiar din etapa 1. Formatul competiției s-a schimbat de sezonul trecut, iar în joc au intrat mai multe echipe importante.

Faza grupelor s-a transformat în faza ligii, iar meciurile nu se mai desfășoară doar marți și miercuri. Vor fi partide inclusiv și joi, pentru prima dată în istorie.

Meciurile programate în această fază a competiției vor începe la fel ca în sezoanele precedente. În toate cele trei zile, duelurile din UEFA Champions League, etapa 1, vor începe de la 19:45 și 22:00.

Marți, miercuri și joi se vor disputa câte șase meciuri. În fiecare dintre aceste zile, primele două vor începe de la 19:45, iar celelalte patru de la 22:00.

Faza grupelor își va consuma ultima etapă în 28 ianuarie 2026, atunci când meciurile se vor disputa în aceeași zi, de la aceeași oră.

UEFA Champions League
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport