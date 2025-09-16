UEFA Champions League, etapa 1. Meciuri tari de tot în cea mai importantă competiție europeană

Cea mai importantă competiție de fotbal a continentului se întoarce în forță, cu noul format și cu meciuri tari. În UEFA Champions League, etapa 1 vine cu partide spectaculoase marți, miercuri și joi.

UEFA Champions League, etapa 1. Află toate detalii din acest sezon

Ediția 2025-2026 a UEFA Champions League vine cu meciuri tari pentru fani chiar din etapa 1. Formatul competiției s-a schimbat de sezonul trecut, iar în joc au intrat mai multe echipe importante.

Faza grupelor s-a transformat în faza ligii, iar meciurile nu se mai desfășoară doar marți și miercuri. Vor fi partide inclusiv și joi, pentru prima dată în istorie.

Meciurile programate în această fază a competiției vor începe la fel ca în sezoanele precedente. În toate cele trei zile, duelurile din UEFA Champions League, etapa 1, vor începe de la 19:45 și 22:00.

Marți, miercuri și joi se vor disputa câte șase meciuri. În fiecare dintre aceste zile, primele două vor începe de la 19:45, iar celelalte patru de la 22:00.

Faza grupelor își va consuma ultima etapă în 28 ianuarie 2026, atunci când meciurile se vor disputa în aceeași zi, de la aceeași oră.