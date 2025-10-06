UEFA e de acord ca meciuri din La Liga şi Serie A să s ejoace în afara Europei

UEFA a aprobat luni, „cu reticenţă” şi „în mod excepţional”, solicitarea venită din partea La Liga şi Serie A de a reloca două meciuri de campionat în Statele Unite şi Australia, o premieră mondială.

Decizia este excepţională şi nu ar trebui considerată un precedent, anunță forul european

Într-un comunicat, comitetul executiv al organismului european de fotbal şi-a reiterat totuşi „opoziţia faţă de meciurile din campionatul intern care se joacă în străinătate” şi s-a angajat să contribuie „la eforturile depuse şi conduse de FIFA” pentru stabilirea unor reguli stricte în acest sens.

Conform solicitărilor făcute în această vară de La Liga şi Serie A, meciul Villarreal-Barcelona va avea loc pe 20 decembrie la Miami, înainte ca AC Milan-Como să se mute la Perth, pe 8 februarie 2026.

Permisiunea acordată de UEFA nu este o surpriză. Preşedintele său, Aleksander Ceferin, a recunoscut pentru Politico, la începutul lunii septembrie, că a avut o marjă de manevră limitată de când FIFA a început în luna mai o revizuire a regulilor sale care interzice desfăşurarea în străinătate a meciurilor de campionat.

Organismul european a explicat luni că, deocamdată, „cadrul de reglementare al FIFA – în prezent în curs de revizuire – nu este suficient de clar şi detaliat” pentru a-i permite să decidă altfel.

„Deşi este regretabil să fie nevoie să se permită desfăşurarea acestor două meciuri în străinătate, această decizie este excepţională şi nu ar trebui considerată un precedent. Angajamentul nostru este clar: să protejăm integritatea ligilor naţionale şi să ne asigurăm că fotbalul rămâne înrădăcinat în mediul său original”, a promis Aleksander Ceferin în comunicatul de presă.

Motivele relocării sunt diferite. Mutarea meciurilor în străinătate a fost dorită în ultimii zece ani de La Liga din motive comerciale, în timp ce Serie A invocă, la rândul său, conflictul dintre meciul AC Milan-Como şi ceremonia de deschidere a următoarelor Jocuri Olimpice de iarnă. Însă, cu tot acest context, perspectiva relocării meciurilor de campionat a stârnit, la începutul lunii septembrie, o puternică opoziţie din partea reprezentanţilor suporterilor.