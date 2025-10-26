UEFA pune frână Stelei. Mihai Stoica confirmă imposibilitatea promovării și visul unui derby în Superliga

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, a declarat clar că promovarea echipei CSA Steaua în prima ligă este imposibilă în actuala formă de organizare a clubului militar. Motivul principal este regula UEFA care interzice prezența echipelor departamentale în Liga 1, ceea ce ar putea duce chiar la dezafilierea Federației Române de Fotbal.

Stoica a subliniat că și-ar dori un meci între FCSB și CSA Steaua, eventual chiar în Cupa României, după ce FCSB a reușit să aducă peste 55.000 de spectatori la un meci și a avut 200.000 de cereri de bilete, ceea ce ar reprezenta o adevărată manifestare a valorii unui brand.

„(n.r. – Ai vreo problemă să îi lase pe CSA să promoveze?) Nu se poate, că ne dezafiliază UEFA, că nu e voie cu echipe departamentale în prima ligă. Eu chiar mi-aș fi dorit să jucăm cu ei prin Cupa României.

Să vedem cine vine, cine nu vine. Noi am avut meciuri cu 55.000 de spectatori și 200.000 de cereri de bilete. S-o facă și alții! Și atunci discutăm de valoarea unui brand”, a declarat Mihai Stoica, citat de Fanatik.

În prezent, CSA Steaua va rămâne cel puțin încă un sezon în Liga 2, neavând dreptul de promovare. Echipa Armatei spera să schimbe această situație prin modificarea Legii Sportului, dar proiectul a fost respins, lăsând deschisă doar varianta unei asocieri cu un privat pentru a putea face pasul în primul eșalon.