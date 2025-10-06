UEFA transmite că nu se modifică Liga Campionilor

UEFA a reafirmat „categoric” că nu se prevede modificarea Ligii Campionilor după publicarea unui articol care menţiona o îmbunătăţire a relaţiilor cu promotorii Superligii, anunţă rmcsport.fr.

Contactată de RMC Sport după articolul dedicat de publicaţia catalană Mundo Deportivo posibilei renaşteri a competiţiei disidente, UEFA „reafirmă categoric” că nu este „prevăzută” modificarea formatului Ligii Campionilor.

Instituţia europeană confirmă că Theodore Theodoridis, secretarul general al UEFA, „s-a întâlnit” cu Anas Laghrari, reprezentantul A22 – compania promotor al Superligii – în mai multe rânduri. Discuţiile au fost pur şi simplu formale, se apără confederaţia europeană, care neagă informaţiile false pe această temă.

„Aceste întâlniri au avut loc în public, iar orice afirmaţie potrivit căreia acestea ar fi fost „secrete” este complet falsă”, a precizat UEFA, care reaminteşte că aceste întâlniri „nu au dus la niciun rezultat oficial”.

Compania A22 a confirmat, de asemenea, organizarea acestor întâlniri, asigurând că a făcut o ofertă confederaţiei europene. Însă publicarea acestui articol a surprins diferiţii interlocutori ai UEFA contactaţi de RMC Sport în acest weekend. Toţi au indicat sursa acestor dezvăluiri, un ziar apropiat de Joan Laporta, preşedintele FC Barcelona şi mare susţinător al Superligii. Mai mulţi membri ai UEFA au adoptat aceeaşi poziţie ca şi confederaţia lor, repetând că nu se întâmplă absolut nimic cu A22.

Alexander Ceferin, preşedintele instituţiei, s-a arătat ferm pe această temă în septembrie, într-un interviu acordat Politico.

„Dacă UEFA ar fi în negocieri cu promotorii Superligii, preşedintele UEFA nu ştie nimic despre asta”, a declarat el. „Şi fără ca eu să ştiu, nu are niciun sens. Deci nu este adevărat. Desigur, comunicăm, nu eu personal, dar comunicăm cu cele două cluburi spaniole. Am avut şi o întâlnire cu Laporta, totul este în regulă, dar nu este vorba de negocieri. Sistemul sau noul format (al Ligii Campionilor) nu se vor schimba, este clar. Cele două cluburi (Real Madrid şi FC Barcelona) sunt întotdeauna binevenite în familia fotbalului european, căreia i-au aparţinut dintotdeauna.”

Proiectul Superligii, susţinut de cele mai mari cluburi europene (cu excepţia PSG şi Bayern), a apărut în primăvara anului 2021, înainte de a dispărea câteva zile mai târziu în faţa revoltei suporterilor şi a mai multor guverne.

Totuşi, trei cluburi (Real Madrid, FC Barcelona, Juventus) au rămas în proiect, chiar dacă clubul italian şi-a manifestat dorinţa de a se retrage în vara anului 2023.