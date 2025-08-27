UEFA, veste uriașă pentru FCSB! Cât lipsește Juri Cisotti după cartonașul roșu cu Aberdeen

FCSB a suferit destul de mult din cauza eliminărilor în acest debut de sezon. Ultimul fotbalist care a văzut cartonașul roșu din echipa „roș-albastră” este Juri Cisotti, iar Mihai Stoica a explicat câte etape de suspendare ar putea primi mijlocașul italian și a dezvăluit că un alt titular important este incert pentru returul de la București, împotriva lui Aberdeen.

UEFA l-a suspendat o etapă pe Cisotti după cartonașul roșu cu Aberdeen

Așa cum Mihai Stoica a anunțat în direct la TV, Juri Cisotti a primit o singură etapă de suspendare după eliminarea din meciul cu Aberdeen. În schimb, italianul, unul dintre preferații lui Gigi Becali, va rata duelul cu Aberdeen de pe Arena Națională, joi, 28 august, ora 21:30.

Totuși, vestea este una bună pentru FCSB. În mod normal, cartonașul roșu direct încasat de un fotbalist este judecat de Comisia de Disciplină a UEFA cu minim două etape de suspendare.

Totuși, forul de la Nyon a încadrat diferit imprudența comisă de Juri Cisotti în concordanță cu raportul întocmit de centralul olandez Serdar Gozubuyuk, potrivit .

Spre deosebire de Cisotti, care a făcut un fault din spate la mijlocul terenului, fără mare intensitate, Florin Tănase a avut o intrare dură asupra unui adversar la meciul tur cu Shkendija și a primit o suspendare de 3 etape din partea UEFA.