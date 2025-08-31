UEFA vrea să revoluționeze fotbalul feminin în sezonul 2025/2026

UEFA a confirmat că va distribui 37,7 milioane de euro cluburilor participante la competițiile europene feminine din sezonul 2025/26, o sumă care marchează o nouă etapă în dezvoltarea fotbalului feminin, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Cea mai mare parte a banilor merge către UEFA Women’s Champions League (UWCL), unde fiecare club calificat în faza ligii va încasa un bonus de start de 505.000 de euro. Pe lângă aceasta, echipele vor primi 60.000 de euro pentru fiecare victorie și 20.000 pentru un egal, plus bonusuri de clasament – de la 10.000 de euro pentru ultimul loc până la 180.000 de euro pentru liderul grupei.

În fazele eliminatorii, premiile cresc: 100.000 de euro pentru play-off, 200.000 pentru sferturi, 250.000 pentru semifinale, iar finalistele vor încasa suplimentar 300.000 de euro vicecampioana și 500.000 de euro campioana Europei.

Pentru echipele aflate în calificările UWCL, UEFA a stabilit sume între 40.000 și 80.000 de euro pe tur, plus bonusuri pentru clasarea în mini-turnee.

Și UEFA Women’s Europa Cup (UWEC) are un pachet financiar consistent: echipele primesc între 60.000 și 75.000 de euro per rundă, iar finalistele își vor adăuga la buget 75.000 de euro vicecampioana și 80.000 de euro câștigătoarea trofeului.

Un capitol important îl reprezintă plățile de solidaritate, în valoare totală de 6,2 milioane de euro, care vor fi direcționate către federațiile naționale. Aceste sume vor fi împărțite între cluburile din primele ligi feminine care nu au ajuns în faza grupelor UWCL, fiind destinate exclusiv dezvoltării fotbalului feminin, nu cheltuielilor curente.

Prin aceste măsuri, UEFA își consolidează angajamentul de a sprijini creșterea și profesionalizarea fotbalului feminin la toate nivelurile.