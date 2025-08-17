UFC: Cecenul Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie, după ce l-a învins pe Dricus De Plessis în gala de la Chicago

Cecenul Khamzat Chimaev este noul campion la categoria 84 kg, după ce l-a dominat pe Dricus De Plessis la UFC 319, sâmbătă seara, la Chicago.

La mai bine de cinci ani de la debutul său în UFC, cel poreclit „Borz”, care deţine şi cetăţenia Emiratelor Arabe Unite, a cucerit în sfârşit centura la categoria mijlocie (-84 kg), sâmbătă seară, la UFC 319 din Chicago. Câştigând prin decizie unanimă, Chimaev l-a dominat de la început până la sfârşit pe campionul în exerciţiu Dricus Du Plessis, care a rezistat toate cele cinci runde.

Khamzat Chimaev a controlat aproape întreaga luptă cu abilităţile sale la sol, provocându-i lui Du Plessis o primă înfrângere în UFC. Chimaev a petrecut 21 de minute şi 40 de secunde controlându-l pe sud-african, 86,7% din timpul efectiv al luptei pe parcursul celor cinci runde.

Noul campion rămâne neînvins în 15 lupte MMA, dintre care opt în UFC.