Ultima hotărâre a Comisiei de Recurs din cadrul FRF

Întrunită joi, 18 septembrie 2025, Comisia de Recurs din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrivit site-ului oficial al LPF

STANCU IONUT vs. FC RAPID 1923 SA – Sancțiune disciplinară. Cerere lămurire dispozitiv intimat FC RAPID 1923 SA. Încheiere de Ședința din data de 18.09.2025.

Respinge cererea de lămurire a Deciziei CR nr. 10/07.08.2025 formulată de FC Rapid 1923 SA, ca neîntemeiată.