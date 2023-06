Ultimă oră! Valerică Găman a semnat cu o altă echipă din Superligă după ce a plecat de la Universitatea Craiova

FC Hermannstadt a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile fundaşului Valerică Găman.

”Valerică Găman este la noi!

Valerică Găman are 34 de ani și este unul dintre cei mai experimentați fundași centrali din România. Are 14 selecții în Echipa Națională a României, alături de care a fost la EURO2016, dar și 260 de meciuri în primul eșalon fotbalistic al țării noastre. A fost campion cu Astra Giurgiu, echipă cu care a câștigat o Cupă și o Super Cupă a României. De asemenea, Valerică mai are în palmares o Super Cupă a României cu CS Universitatea Craiova.

În C.V.-ul său se regăsesc echipe ca U Craiova, Dinamo București, Astra Ploiești, Karabukspor (Turcia), FCSB, Al-Shabab (Arabia Saudită). Sezonul trecut a evoluat în 19 meciuri pentru CS Universitatea Craiova, a înscris două goluri și a oferit un assist în toate competițiile.

Fundașul central a semnat un contract valabil pe un sezon cu echipa noastră”, a fost anunțul echipei din Sibiu.