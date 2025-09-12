Ultima reacție a lui Adrian Mititelu, după decizia luată de FRF

FRF a decis ca FC U Craiova să fie exclusivă din toate competițiile în curs de desfășurare.

Patronul echipei nu vrea să accepte decizia și merge la tribunal pentru a se judeca cu forul național.

Vineri, Adrian Mititelu a distribuit un mesaj pe rețelele sociale, alături de o poza lângă sediul clubului din Craiova pe care îl patronează.

”MIȘCAREA DE REZISTENTA’ ESTE AICI!”, a fost mesajul postat de Adrian Mititelu, pe rețelele sociale.