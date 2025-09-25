Ultima soluție pentru Radu Drăgușin: „În ianuarie trebuie să se gândească la așa ceva”

Radu Drăgușin și-a reluat de-o lună antrenamentele cu Tottenham, după ruptura de ligamente încrucișate suferită la sfârșitul lui ianuarie.

„To the Lane and Back”, o publicație online apropiată lui Tottenham, susține că este foarte puțin probabil ca internaționalul român să revină curând pe gazon, într-un meci oficial, chiar dacă va fi apt. Expertul în recuperare consultat de jurnaliștii englezi, dr. Rajpal Brar, consideră că fizioterapeuții și oficialii lui Spurs nu vor risca să-l grăbească pe Drăgusin să revină în acțiune după o accidentare atât de gravă la genunchi.

„De obicei, în fotbalul de elită, intervalul de timp pentru revenirea după o ruptură de ligament încrucișat anterior este de aproximativ 7-9 luni, așa că Drăgușin s-ar încadra în acest interval de timp obișnuit”, a declarat Dr. Rajpal Brar pentru „Tottenham News.

Publicația amintită sugerează însă că apărătorul de 23 de ani „nu ar trebui să-și facă griji, deoarece echipa fiind implicată pe toate fronturile în acest sezon, vor exista ocazii când Frank va face rotații și va oferi jucătorilor din linia a doua oportunități de a-și demonstra talentul.

Dar, când va apărea ocazia, Drăgușin va trebui să profite cu ambele mâini și să arate de ce merită să rămână la Tottenham. Dacă nu reușește să obțină minute după recuperarea completă de după accidentare, impunătorul fundaș trebuie să ia în calcul un împrumut în ianuarie”.