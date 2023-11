Ultimatum pentru un antrenor din SuperLiga: ”Suntem categoric în cea mai neagră perioadă”

După doar două luni petrecute la FC Botoșani, Dan Alexa a decis să plece de la echipa din Moldova.

În acest moment, Valeriu Iftime a lăsat prima echipă pe mâinile secundului Andrei Patache, care a reușit să producă surpriză

”Suntem categoric în cea mai grea, neagră, proastă perioadă fotbalistică din epoca modernă a Botoșaniului. Însă asta nu înseamnă că nu putem să zâmbim.

Poate să fie și o criză de idei, dar nu am fost niciodată foarte rapid în schimbări. Am schimbat rar antrenorii și mereu am fost calculat.

Cred în Andrei Patache, care are un nivel de responsabilitate foarte mare, mi-a spus că e pregătit să stea mai mult și să nu mai facă greșelile de data trecută.

Vedem cum e duminică, dacă reușim un rezultat bun vom continua cu Andrei, dacă nu vom căuta un nou antrenor.

Niciun nume nu poate să fie vehiculat pentru că nu am vorbit cu nimeni. Nu am vorbit cu nimeni pentru că am această responsabilitate să îi dau putere lui Andrei. Vreau ca el să aibă libertate, liniște și suportul meu moral pentru a își face treaba”, a spus Valeriu Iftime, la Liga Digi Sport.