Ultimele detalii cu privire la plecarea lui Fermín Lopez de la Barcelona la Chelsea

Jucătorul este dornic să rămână la Barcelona, dar ezită după ce a primit sugestii de la apropiați că ar trebui să privească mai departe, având în vedere concurența mare cu care se confruntă la Barcelona și proiectul și oferta financiară a lui Chelsea.

Fermín vrea să rămână la Barcelona

Clubul catalan îl consideră un jucător important, dar echipa Stamford Bridge are informații conform cărora o ofertă de la 70 de milioane ar putea fi luată în considerare de Barcelona.

Luni, la miezul nopții, se închide perioada de transferuri, iar viitorul lui Fermín Lopez rămâne deschis, având în vedere interesul puternic din partea lui Chelsea.

Este adevărat că, dacă nu se ajunge la un acord înainte de Rayo Vallecano – Barcelona, meci programat duminică, plecarea ar fi practic exclusă sau cel puțin mai complexă, deoarece o tranzacție de o asemenea amploare, cu schimb de documente și diverse variabile, necesită timp.

Potrivit Mundo Deportivo, Fermín este dornic să rămână la Barcelona, dar ezită în continuare. Antrenorul Hansi Flick a spus că inima jucătorului este cu Barcelona și crede că va rămâne, „dar piața transferurilor este foarte nebună”.

O ofertă începând de la 70 de milioane ar putea fi luată în considerare de Barcelona

Anturajul jucătorului și directorul sportiv Deco poartă discuții, iar abordarea clubului e clară. Vrea să-l păstreze ca un atu. Fermin Lopez este considerat un jucător foarte valoros, care simte culorile clubului, face totul în viteză și are un excelent raport între goluri și pase decisive.

Competiția este evidentă. Dani Olmo este un pariu al clubului cu o investiție mare acum un an, iar Raphinha a jucat deja mijlocaș ofensiv împotriva lui Levante, după ce a fost un pilon al echipei cu 34 de goluri sezonul trecut.

În plus, estimarea că Fermín a jucat 30% din minute ca extremă sezonul trecut ar putea fi redusă odată cu sosirea lui Marcus Rashford și a lui Raphinha însuși.

De aceea, anturajul andaluzului a schițat un scenariu, prin care jucătorul să se alătură proiectului propus de Chelsea, expertă în plata de milioane. Echipa londoneză a fost informată prin intermediul apropiaților mijlocașului că o ofertă începând de la 70 de milioane ar putea fi luată în considerare de Barcelona.