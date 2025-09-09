Ultimele informații înainte de meciul contra Ciprului

Naționala României continuă parcursul spre CM 2026 cu jocul de la Nicosia împotriva Ciprului. Partida se joacă în această seară, de la 21:45, se arată pe site-ul FRF.

În tur, la București, în luna iunie, tricolorii s-au impus cu 2-0 prin golurile reușite de Florin Tănase și Dennis Man. România vine după amicalul cu Canada, de vineri, în timp ce selecționata cipriotă a pierdut la limită, 0-1, la Linz, în fața Austriei.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.