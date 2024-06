Ultimele scenarii în care România se poate califica la EURO în optimi. Ce ”titani” poate întâlni și care este cea mai bună variantă pentru a trece în sferturi

România întâlnește, miercuri de la ora 19:00, Slovacia, în partida decisivă pentru calificarea în optimile Campionatului European de Fotbal. Meciul se joacă concomitent cu Belgia – Ucraina.

Grupa E în care se află România este cea mai echilibrată de la Campionatul European, producând o situație nemaivăzută până acum în istoria competiției. Toate cele 4 echipe se află la egalitate de puncte și oricare dintre cele 4 echipe se poate califica de pe primul loc sau poate pleca acasă de pe ultimul loc.

România se află într-o situație foarte favorabilă de a trece mai departe pentru că în caz de egalitate are asigurat minimum locul 2.

Clasamentul Grupei E

1. România: 3 puncte (golaveraj 3-2)

2. Belgia: 3 puncte (golaveraj 2-1)

3. Slovacia: 3 puncte (golaveraj 2-2)

4. Ucraina: 3 puncte (golaveraj 2-4)

Scenariul 1: România câștigă

În cazul în care România câștigă, sunt două variante: putem fi pe locul 2 dacă Belgia câștigă cu Ucraina sau putem fi pe locul 1 dacă Belgia nu câștigă. În acest caz, am termina grupa cu 6 puncte adunate după 3 meciuri.

Scenariul 2: România face egal

În cazul în care România face egal cu Belgia, atunci suntem calificați sigur de pe locul 1 sau locul 2. Dacă meciul Belgiei cu Ucraina se termină la egalitate și numărul de goluri marcate ale Belgiei din meciul cu Ucraina este mai mic față de cel al României din meciul cu Slovacia, atunci România termină grupa pe locul 1. În orice alt scenariu, suntem pe locul 2.

Scenariul 3: România pierde, dar are încă șanse de calificare

Dacă România pierde meciul cu Slovacia, putem termina pe locul 3 sau pe locul 4. Dacă Belgia învinge Ucraina, iar România nu pierde la o diferență mai mare de 5 goluri în meciul cu Slovacia, atunci am avea minimum două echipe sub noi în clasamentul pentru locul 3: Ungaria și Croația și, astfel, ne-am califica în optimi. Dacă Belgia nu reușește să învingă Ucraina, suntem pe locul 4 și părăsim competiția.

Ce titani poate întâlni România în optimile competiției

Locul 3 din grupa E, ne oferă clar un adversar foarte puternic, iar în acest caz, am întâlni Spania sau locul 1 din grupa C, ocupat în acest moment de Anglia. Dacă am trece de aceste echipe, în sferturi am putea întâlni Italia sau Elveția de pe ruta liderului grupei C sau am putea întâlni Germania, de pe ruta Spaniei.

În cazul în care am termina pe locul 2, atunci am întâlni în optimi Franța, iar o eventuală calificare ne-ar putea pune în situația de a întâlni formația lui Cristiano Ronaldo, Portugalia.

În eventualitatea în care terminăm pe locul 1, atunci am avea 3 variante ca adversari: Olanda, Ungaria sau ocupanta locul 3 din grupa C (Danemarca, Slovenia sau Serbia). În sferturi am putea întâlni învingătoarea dintre Austria și locul 2 din grupa F: Turcia, Cehia sau Georgia.