Ultimele trei goluri din Olimpia Satu Mare – FC Bihor 1-4 s-au marcat după minutul 85

Echipa FC Bihor a dispus vineri, în deplasare, scor 4-1, de formaţia Olimpia Satu Mare, în primul meci al etapei a doua din Liga 2.

Elevii lui Lincar sunt lideri

FC Bihor, condusă de pe bancă de Erik Lincar, a deschis scorul la Satu Mare în minutul 34, prin Andreas Chiriţoiu, care a profitat de o gafă în defensiva gazdelor.

Avantajul orădenilor a fost majorat în minutul 66, de Ioan Hora, pentru ca în minutul 86 Angelo Cocian să facă 3-0, iar după două minute Albert Stahl să ducă scorul la 4-0 pentru oaspeţi.

Rezultatul final a fost stabilit în minutul 90 de sătmăreni, prin Magyari, iar FC Bihor s-a impus cu 4-1 în faţa Olimpiei, la Satu Mare.

Elevii lui Lincar sunt lideri în liga secundă, cu şase puncte după două etape, în timp ce Olimpia e ultima, fără punct tot din două meciuri.