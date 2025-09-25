Ultimul anunț făcut de FRF

Prin intermediul proiectului european FREE KICKS, Federația Română de Fotbal a dobândit în luna septembrie certificatul EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), un instrument de management pentru evaluarea, raportarea și îmbunătățirea strategiilor organizaționale de protejarea a mediuluise arată pe site-ul FRF.ro.

Proiectul FREE KICKS, co-finanțat de Uniunea Europeană, sprijină organizațiile fotbalistice din Europa în tranziția lor către o abordare cât mai sustenabilă a activității. Alături de FRF, din proiect mai fac parte cluburi importante precum FC Porto (Portugalia), Real Betis (Spania), Malmo FF (Suedia) și Racing Club (Argentina).

În luna septembrie, FRF a obținut cu succes certificarea EMAS, în urma validării declarației de mediu. Prin intermediul proiectului FREE KICKS, FRF a primit îndrumare în fiecare etapă a implementării EMAS – de la analiza inițială de mediu până la elaborarea unei declarații de mediu și introducerea unor măsuri de îmbunătățire specifice.

Fotbalul, prin popularitatea sa, are un impact semnificativ asupra mediului, precum emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la deplasările fanilor și ale echipelor, construcția și funcționarea stadioanelor și generarea substanțială de deșeuri.

Estimările sugerează că activitățile fotbalistice la nivel global contribuie anual cu zeci de milioane de tone de emisii de dioxid de carbon. Gestionarea eficientă a acestui impact este esențială pentru sustenabilitatea pe termen lung a sectorului fotbalistic.

Fderația Română de Fotbal își reafirmă cu această ocazie angajamentul ferm față de o societate sustenabilă și responsabilitatea noastră față de mediu. FRF a aderat la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite prin intermediul Agendei 2030, dovadă în acest sens fiind și obținerea în 2023 a certificării ISO 14001.