Ultimul transfer anunțat la CFR

CFR Cluj a anunțat un nou transfer.

Clubul din Cluj a anunțat venirea jucătorului brazilian Mateus Peloggia.

”Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre!

Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a evoluat în țara sa natală, unde a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul celor de la Taubate. ⚽

Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu!”, se arată pe site-ul oficial al echipei.