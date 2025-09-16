Ultimul transfer anunțat la Farul

Farul a anunțat un nou transfer în Superligă.

Boban Nikolov este noul fotbalist al ”Marinarilor” și a semnat un contract pe 2 ani.

Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al echipei.

”Începând de astăzi, macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani.

Născut la 28 iulie 1994, Boban Nikolov evoluează pe postul de mijlocaș central și a început fotbalul la Bregalnica Stip Youth (Macedonia) înainte a de ajunge în România, la Academia Hagi, în vara anului 2010, unde a evoluat până în iunie 2015.

A debutat în Liga 1 la 8 martie 2013, în partida Gaz Metan Mediaș – FC Viitorul 4-1, pentru ca apoi, începând cu iulie 2015, să evolueze, în ordine, pentru Vardar Skopje (Macedonia de Nord), Videoton (Ungaria), Lecce (Italia), Sheriff Tiraspol (Moldova), FCSB, Kisvarda (Ungaria) și FK Borac Banja Luka (Bonia-Herțegovina) de care s-a despărțit în luna iulie a acestui an, dar după un sezon foarte bun în care a ajuns cu echipa până în optimile de finală ale Conference League.

În palmaresul său figurează două titluri de campion al Macedoniei de Nord cu Vardar Skopje (2015 și 2016), unul de campion al Ungariei cu Videoton (2018), unul al Moldovei cu Sheriff Tiraspol (2022), o Cupă a Ungariei cu Mol Vidi (fostă Videoton – în 2019) și o Cupă a Moldovei, tot cu Sheriff Tiraspol, în 2022.

Este fost internațional U17, U19 și U21 al Macedoniei de Nord, alături de care a participat la Campionatul European U21, în 2017.

La prima reprezentativă a Macedoniei de Nord a disputat până în prezent 49 de partide și a marcat 4 goluri.

În 342 de meciuri jucate până în prezent pentru formațiile de club, a reușit 30 de goluri și 27 de pase decisive”, se arată pe site-ul oficial al clubului.