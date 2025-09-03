Ultimul transfer anunțat la Sepsi

Sepsi a retrogradat în Liga și încearcă să se întărească pentru sezonul viitor.

Echipa a anunțat recent venirea lui Mavis Tchibota.

”Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, clubul nostru a ajuns la un acord cu atacantul lateral Mavis Tchibota (în vârstă de 29 de ani), care ultima oară a jucat la Akron Togliatti, dar a mai evoluat în carieră și la Bnei Sakhnin, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa, Ludogorets, Bnei Yehuda sau Maccabi Tel Aviv.

Jucătorul, cu 10 de selecții în echipa națională a Republicii Congo, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul nostru, cu opţiune de prelungire pentru încă două sezoane.

Îi urăm mult succes alături de Sepsi OSK!”, se arată pe site-ul oficial al echipei.