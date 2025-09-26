Ultrași ai lui AS Roma, reținuți la Nisa și plasați în arest preventiv

Treisprezece suporteri ai echipei AS Roma nu s-au întors în Italia după meciul din Liga Europa împotriva formaţiei OGC Nice (1-2), miercuri seara.

Aceşti indivizi, identificaţi ca ultraşi, sunt momentan încarceraţi, ei fiind plasaţi în arest preventiv în aşteptarea procesului, după ce au fost reţinuţi, cu o zi înaintea meciului, pentru că foarte probabil au vrut să se ia la bătaie cu suporterii din Nisa.

Ei au fost deferiţi joi, dar audierea lor la tribunalul din Nisa a fost amânată pentru 26 noiembrie, iar cererile procuraturii de plasare în arest preventiv au fost acceptate.