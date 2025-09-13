Umilință pentru Noua Zeelandă! Africa de Sud i-a administrat cea mai dură înfrângere din istorie, la 33 de puncte

Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere acasă din istoria All Blacks.

În vara anului 2023, Africa de Sud se impunea cu 35-7

Niciodată învinşi cu mai mult de 15 puncte în Noua Zeelandă, All Blacks s-au prăbuşit literalmente pe gazonul Sky Stadium, încasând un 36-0 în repriza a doua şi cedând Springboks locul de numărul unu mondial.

Cea mai mare înfrângere a Noii Zeelande data din vara anului 2023, când Africa de Sud a învins-o cu 35-7 pe Twickenham, în Londra, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială din 2023 din Franţa.