Umit Akdag a marcat golul victoriei pentru Alanyaspor

Echipa turcă Alanyaspor a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Goztepe Izmir, prin golul marcat de internaţionalul român de tineret Umit Akdag.

În meciul care a contat pentru etapa a 9-a din Super Lig, managerul Alanyei, Joao Pereira, a început cu Ianis Hagi şi Umit Akdag titulari. În prima repriză Hagi a primit un cartonaş galben, în minutul 29, pentru un fault.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Umit Akdag, în minutul 83 şi, învingătoare cu 1-0, Alanyaspor a reuşit a treia victorie stagională, clasându-se pe locul 8, cu 13 puncte. Goztepe e a cincea, cu 17 puncte. Umit Akdag şi Ianis Hagi au fost integralişti la echipa învingătoare.