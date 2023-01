Un arbitru german vrea să revoluționeze fotbalul: „Să joace șapte contra zece. Mie mi-ar conveni”

Patrick Ittrich, un arbitru de 44 de ani care oficiază în campionatul Germaniei, are patru propuneri pentru revoluționarea fotbalului.

Centralul are și argumente pentur sugestiile pe care le-a făcut. „Pentru un fault tactic la mijlocul terenului ar trebui acordată o lovitură liberă la 17 metri de poartă. Cât de des am vedea astfel de faulturi atunci?

Dacă un jucător se rostogolește pe gazon de trei ori și are nevoie de un medic, poate primi îngrijiri medicale în afara terenului, dar să stea acolo trei minute. Cât de repede credeții că se va ridica?

Dacă un jucător insultă un arbitru, să fie eliminat pentru 10 minute, ca să se mai calmeze. Să folosească o bicicletă ergometrică în afara terenului. Dă la pedale și rămâne încălzit înainte de a reveni. Putem învăța din handbal în acest sens”, a spus Ittrich pentru Sport Bible, referindu-se la eliminările de 2 minute din handbal.

Ultima propunere este și cea mai interesantă și este „preluată” din rugby, sport în care doar căpitanii de echipă au voie să discute cu arnitrul.

„De ce să fie înconjurat arbitrul de 10 oameni după o decizie? După părerea mea, bum, bum, bum – trei cartonașe roșii. Să joace șapte împotriva zece. Ar fi bine pentru mine”, a mai precizat arbitrul de centru.

Luna trecută, fostul fotalist american Alexi Lalas, cu 45 de meciuri în Serie A și 96 în naționala țării sale, a adus și el în discuție câteva propuneri.

How would improve ⚽️? Examples:

– Make goals bigger

– 2-pts for goals outside penalty area

– 35yd shootout instead of PKs

– Kick-in option on throw-in

– Hockey “penalty box”for player punishment

– Offside only applies last 35-yds

– Handball simply any ball contact with hand/arm

— Alexi Lalas (@AlexiLalas) December 28, 2022