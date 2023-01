Un atacant din Premier League a fost arestat! Jucătorul a fost prins cu o cantitate mare de alcool în sânge!

Fotbalul din Anglia a fost zguduit de o veste șocantă. Atacantul unei formații din primele 6 din campionat a fost arestat.

Mai exact, Joelinton, atacantul brazilian de la Newcastle, a fost reţinut de poliţie joi dimineaţa. Se pare că acesta a condus sub influența alcoolului.

BREAKING: Newcastle’s Joelinton has been charged with drink-driving and will appear in court at the end of January. pic.twitter.com/0nZhJR69kz

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2023