Un celebru jucător de fotbal a dat sfaturi despre relații pe Snapchat. Mesajele sale au stârnit un val de controverse. „Alege maximum trei fete”

Un fotbalist celebru a reușit să stârnească un val de controverse în mediul online. Starul a vrut să dea câteva sfaturi amoroase, însă lecțiile sale oferite pe Snapchat au ajuns să fie criticate de fani.

Un fotbalist celebru a dat sfaturi controversate pe Snapchat

Un fotbalist faimos a decis să le fie de ajutor fanilor, dându-le câteva sfaturi în mediul online. Pe contul său de Snapchat, Victor Boniface, căci despre el este vorba, a ales să le vorbească fanilor despre relații, dar și despre cum anume ar trebui să procedeze bărbații dacă vor să cucerească.

Atacantul de origine nigeriană a ajuns în mijlocul unor controverse din cauza mesajelor sale. Deși poate că intenția lui a fost una bună, modul în care a comunicat ideile sale au general un val de reacții.

Sfaturile neobișnuite date de Victor Boniface au agitat apele pe Snapchat și nu numai. Fanii săi s-au declarat de-a dreptul surprinși de ceea ce a putut spune fotbalistul. Dreptul dovadă, criticile nu au întârziat să apară.

„Să-ți lipsești de respect corpul și să cheltuiești bani cu diferite fete nu te duce nicăieri în viață. Găsește una sau două fete și fă-ți relații. Alege maximum trei. Sau, dacă treci printr-o perioadă dificilă, și patru e în regulă.”, a transmis Victor Boniface, pe Snapchat.