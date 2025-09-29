Un club din La Liga este interesat de George Pușcaș: ”Este o variantă potrivită”

George Pușcaș este în continuare liber de contract, după ce s-a despărțit de Bodrumspor.

Sampdoria, Vitoria Guimaraes și Legia Varșovia au fost primele opțiuni, dar jucătorul a fost propus, acum, la Getafe.

Jurnalistul Alex de Llano este cel care l-a propus pe român.

”Îl văd greu de integrat pe Bamford în jocul echipei, nu este o garanție în jocul direct, deși poate contribui în combinațiile pe jos, jucând cu spatele la poartă și în pressing.

În plus, relația lui cu golul nu a fost niciodată foarte bună. Dintre jucătorii liberi de contract, George Pușcaș mi pare o variantă mai potrivită”, a scris Alex de Llano pe Twitter.