Un club din La Liga este interesat de George Pușcaș: ”Este o variantă potrivită”

Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 29 septembrie 2025, ora 20:56,
george puscas
george puscas

George Pușcaș este în continuare liber de contract, după ce s-a despărțit de Bodrumspor.

Sampdoria, Vitoria Guimaraes și Legia Varșovia au fost primele opțiuni, dar jucătorul a fost propus, acum, la Getafe. 

Jurnalistul Alex de Llano este cel care l-a propus pe român. 

”Îl văd greu de integrat pe Bamford în jocul echipei, nu este o garanție în jocul direct, deși poate contribui în combinațiile pe jos, jucând cu spatele la poartă și în pressing.

În plus, relația lui cu golul nu a fost niciodată foarte bună. Dintre jucătorii liberi de contract, George Pușcaș mi pare o variantă mai potrivită”, a scris Alex de Llano pe Twitter.

  • 1,1 milioane de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, potrivit transfermarkt.com. 
getafegeorge pușcașBodrumspor
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport