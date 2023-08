Un club din Liga 1, rămas fără președinte: „Am reușit să salvez echipa de la o retrogradare!”

Poli Iași, echipa proaspăt promovată în Liga 1, a rămas fără președinte executiv.

Mai exact, Ciprian Paraschiv a făcut anunțul potrivit căruia nu mai are această funcție la gruparea moldavă. Iată ce a spus.

„Am reușit să salvez echipa de la o retrogradare!”

„Declarație de dragoste

Colaborarea mea cu Politehnica Iași din funcția de președinte executiv a ajuns la final, povestea noastră de dragoste rămâne aceeași.

Am promis la momentul instalării că voi face un pas înapoi când voi simți că nu mai pot ajuta clubul inimii mele sau când prezența mea, în contexte create de alții, îi poate genera probleme: mă țin de cuvânt.

Simt, nu știu de ce, că până și despărțirea ‘din acte’ e doar o schimbare vremelnică. Dar, la acest moment, șterg toate minciunile care mi-au fost spuse în față, toate mizeriile și atacurile mârșave la care am fost supus. Păstrez doar amintirile frumoase.

Am reușit să salvez echipa de la o retrogradare (în 2021, când Poli a retrogradat, alte persoane conduceau!), am evitat falimentul, făcând profit în an pandemic, am fost și sunt unul dintre principalii creditori ai clubului, am sprijinit lansarea a doi antrenori, Daniel Pancu și Andrei Cristea (ce nedrept au fost tratați și ei!), care sunt convins că vor ajunge mari. Și câte altele…

Chiar dacă am regretul că puteam împlini mult mai multe dacă eram sprijinit, așa cum mi s-a promis, azi păstrez fruntea sus, cu argumente. Am făcut și greșeli, am avut încredere prea mare în anumiți oameni, însă conștiința mi-e curată!

Nu am nici cel mai mic regret că am renunțat la avantaje, poziții, bani pentru cel mai frumos club din lume. Am slujit Poli cu același devotament pe care l-am avut și ca jucător.

Le mulțumesc din inimă celor fără de care Politehnica ajungea de mult la groapa de gunoi a istoriei, suporterilor adevărați ai echipei, și îi felicit din suflet pentru zbaterile lor de a onora memoria truditorilor fotbalului local și de a păstra identitatea Poli: un adevărat simbol al Iașului.

Președintele iese din scenă, dar sufletul meu rămâne aici! Te iubesc, Poli! Etern!”, a transmis Ciprian Paraschiv, pe contul său de Facebook.