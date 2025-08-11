Un club din Premier League l-a ofertat pe Andrei Rațiu. Răspunsul clubului și reacția internaționalului român

Rayo Vallecano a cumpărat cele 50 de procente pe care Villarreal le deținea dintr-un viitor transfer al lui Andrei Rațiu, însă gruparea spaniolă ar putea să îl vândă în această vară.

Rayo Vallecano nu renunță la serviciile jucătorului fără achitarea clauzei de 25 de milioane de euro.

Internaționalul român a primit o ofertă din partea unui club din Premier League, însă propunerea a fost refuzată.

”Andrei Rațiu a fost unul dintre principalii jucători din știrile fotbalului spaniol din ultimele zile. Fundașul internațional român a fost achiziționat integral de Rayo după ce a ajuns la un acord cu Villarreal. În plus, a respins o ofertă de la un club din Premier League pe care jucătorul o considera ideală pentru interesele sale”, au scris ibericii.

De asemenea, Rațiu a transmis un mesaj pe Instagram, după ce Rayo Vallecano a anunțat că s-a înțeles cu Villarreal pentru a-l achiziționa în mod integral:

”Ceea ce se arată este doar jumătate din poveste. Iar cei care vorbesc nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi”, a transmis Andrei Rațiu.