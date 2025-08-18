Un club este gata să achite clauza de reziliere pentru Edi Iordănescu! Salariu uriaș pregătit pentru antrenorul român

Edi Iordănescu, aflat de numai o lună și jumătate pe banca celor de la Legia Varșovia, este dorit cu insistență de Al-Jazira, formație din Emiratele Arabe Unite. Clubul arab ar fi dispus să achite clauza de reziliere a contractului tehnicianului român, evaluată la 400.000 de euro – o sumă considerată accesibilă pentru Al-Jazira.

Oferta care îl tentează pe Edi Iordănescu vine la pachet cu un salariu impresionant: 3 milioane de euro pe an, mult peste posibilitățile clubului polonez. Mutarea depinde exclusiv de decizia sa personală, după ce la Legia a debutat cu cucerirea Supercupei Poloniei, dar a ratat calificarea în grupele Europa League și a suferit primul eșec în campionat, 0-1 cu Wisla Plock.

Actualul antrenor de la Al-Jazira este marocanul Hussen Ammouta, instalat în vara lui 2024, dar rezultatele modeste l-ar putea determina pe club să schimbe banca tehnică. De altfel, și Mirel Rădoi a avut un mandat scurt la gruparea din Emirate, ocupând această poziție între ianuarie și aprilie 2024.