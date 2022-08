Un dinamovist vrea să rămână la echipă, deși ceruse să plece: „I-am spus părerea mea. Nu cred că a înţeles”

Portarul dinamovist Mihai Eșanu s-a răzgândit și nu mai vrea să plece de la echipă, dar antrenorul Ovidiu Burcă i-a transmis clar că nu se mai bazează pe el.

„Mihai Eșanu era într-un moment în care trebuia să schimbe echipa”, a clarificat Ovidiu Burcă

Mihai Eșanu este la Dinamo din 2018, perioadă în care a jucat 39 de meciuri, dintre care 19 în sezonul trecut. evoluțiile lui au fsot modeste, fiind criticat de cele mai multe ori din cauza gafelor pe care le-a făcut.

După ce Dinamo a retrogradat, pe 29 mai, pentru prima dată în istoria de 74 de ani a clubului, Mihai Eșanu a spus că vrea să plece de la echipă.

Ulterior s-a răzgândit și a anunțat că este dispus să joace în Liga 2, pentru a pune umărul la promovare.

Antrenorul Ovidiu Burcă a clarificat situația lui. „Mihai era într-un moment în care trebuia să schimbe echipa. Am avut o discuţie în care i-am spus părerea mea.

Nu cred că a înţeles, dar poate peste ani va înţelege. Cea mai bună soluţie, atât pentru el dar şi pentru club, era ca el să plece”, a transmis tehnicianul, conform fanatik.ro.

Concluzia este simplă: Burcă nu se va baza pe Eșanu în acest sezon competițional. De altfel, în meciul cu Progresul Spartac, din Etapa 1 a Ligii 2, titular în poartă a fost Denis Oncescu.

Dinamo joacă azi, de la ora 18:00, pe teren propriu, la Clinceni, cu Oțelul Galați.

„Un dement de portar”, spunea Constantin Anghelache despre Mihai Eșanu după ce Dinamo a retrogradat

După ce Dinamo ma pierdut barajul pentru Liga 1 cu “U” Cluj-Napoca (0-2 în deplasare și 1-1 acasă), fostul președinte al echipei, Constantin Anghelache, a dat de pământ cu Mihai Eșanu.

„Eu vreau să spun precis. Din păcate, nu e o surpriză pentru mine. Am spus că Dinamo are cel mult 90% șanse să rămână în Liga 1 Am spus că va fi foarte ușor pentru U Cluj să stea baricadată în apărare și să dea un gol pe contraatac. Ceea ce a și făcut.

Un dement de portar, Eșanu, a dus echipa în această situație, prin golul de la Cluj și golul de acum.

Acum, Dinamo va intra în faliment! Echipa are această datorie la masa credală de 5,4 milioane de euro. Nu mai are cum să îndeplinească acel plan de restituire a datoriilor. A rămas fără veniturile din drepturile TV, nu mai are niciun jucător. Dinamo nu are absolut nimic. Nu are nici conducere.

Echipa se va destrăma. Ar fi și o rușine mai mare să joace un an în Liga 2 și să retrogradeze. Sunt echipe bune în Liga 2”, a declarat Constantin Anghelache după returul cu echipa din Ardeal.