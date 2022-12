Un dublu campion cu CFR Cluj a fost lovit de soartă: „Am dat în patima beției, iar primul copil mi-a murit la 5 zile”

Cristian Bud a împlinit 37 de ani pe 26 iunie, are cinci trofee cu CFR Cluj, dar continuă să joace fotbal, de plăcere, la „Dinamo a lui Nicolae Badea” din Liga 4.

„Cei din conducerea lui CFR Cluj nu m-au apreciat vreodată la adevărata mea valoare”, a spus Cristian Bud

Născut la Baia Mare, Bud a jucat în trei perioade la CFR Cluj, câștigând de două ori titlul (2009/2010 și 2018/2019), de două ori Cupa României (2009/2010 și 2015/2016), plus Supercupa României (2010).

„Eu joc la Dinamo, echipa care are palmaresul și sigla. Domnul Badea este patronul nostru. Am timp să joc, lunea mai joc și la naţionala artiştilor. Joc cu ei și am timp pentru că eu iubesc fenomenul, o să-l iubesc toată viața. Vreau să-mi petrec cât mai mult timp pe terenul de fotbal”, a declarat Bud într-un podcast.

Chiar dacă la CFR Cluj a trăit cea mai mare dezamăpire ca fotbalist, el a rămas un fan al echipei ardelene. „Sper să fie şi al 6-lea titlu consecutiv. Sunt fan CFR, deşi nu m-au apreciat niciodată. Nu am fost apreciat. Poate pentru că n-am fost străin, sau n-am avut pe nimeni în spate.

În afară de suporteri, care mă apreciau, nu pot să zic că cei din conducere m-au apreciat vreodată la adevărata mea valoare”, a spus atacantul.

Cristian Bud a dat în patima beției după ce nu a fost înclus în lotul pentru Champions League

Jucătorul a detaliat și care a fost cea mai mare dezamăgire din fotbal. „Golurile mele, 4-5, au fost decisive în câştigarea campionatului (în 2009/2010). A venit şi ultima zi când s-a facut lista. Mandorlini (n.r. – italianul Andrea Mandorlini) era antrenor, dar antrenorul pe atunci nu prea avea el ultimul cuvânt.

Ţin minte și acum momentul. Eram pe drum, aveam meci. Am mers acasă la Baia Mare şi eram pe drum când cineva mi-a dat vestea, ‘nu esti pe listă’.

Am zis că nu are cum, m-am oprit şi am început să plâng. Atunci cred ca am avut două luni foarte grele. Am început și cu alcoolul, deşi eu nu prea beau. Mai beam după meciuri, dar am avut două luni cumplite. Mi-am înecat supărarea în alcool.

De atunci mi s-a pus eticheta că beau mult, ca sunt beţiv. Mai beau o bere – două, dar doar după meci. Sunt din Baia Mare, dar palinca nu îmi place deloc. Eu nu beam tărie, dar atunci beam şi tărie, să mă îmbăt cât mai repede„, recunoaşte Bud situaţia pentru care a trecut.

Primul copil al lui Cristian Bud a murit când avea 5 zile

Atacantul a relatat că nu aceasta a fost cea mai dură perioadă a vieții lui. „Eu am fost un om foarte vesel până ce m-a lovit soarta cu primul copil, care mi-a murit după 5 zile.

A fost foarte greu. După un an s-a născut băiatul pe care-l am acum. Fotbalist foarte bun la 8 ani. A câştigat de 6 titlul de cel mai bun jucător la diferite turnee. Îmi calcă pe urme, îi place fotbalul.

Nu cred să existe durere mai mare ca pierderea unui copil. Ţin minte că umblam după sicriu şi nici nu exista aşa mic. E cumplit, a fost foarte greu. Tot prin alcool am trecut şi în perioada respectivă”, a mai detaliat Bud.