Un fan îi lasă toate bunurile sale, prin testament, lui Neymar

Să laşi tot ce ai unui jucător de fotbal multimilionar nu ar însemna pentru toată lumea o cauză bună, dar un fan brazilian nu putea să se gândească la un destinatar mai merituos pentru bunurile sale materiale decât Neymar Jr, relatează Reuters.

Fanul anonim a declarat că, dincolo de iubirea pentru echipa naţională şi pentru moştenirea fotbalistică a Braziliei, s-a identificat cu Neymar, ceea ce l-a determinat să îl treacă oficial pe atacantul brazilian în testamentul său.

„Îmi place Neymar, mă identific foarte mult cu el. Sufăr şi eu de defăimare, sunt şi foarte familist, iar relaţia cu tatăl său îmi aminteşte foarte mult de relaţia mea cu tatăl meu, care a decedat”, a declarat el într-un interviu acordat presei locale Metropoles.

„Nu am o stare de sănătate foarte bună şi, din această cauză, am văzut cu adevărat că nu am cui să las lucrurile mele… Nu aş vrea ca guvernul sau rudele cu care nu mă înţeleg să îmi ia lucrurile”.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a adăugat că a mai încercat, fără succes, să îi dea bunurile sale internaţionalului brazilian, dar testamentul a fost o modalitate legală de a face acest lucru, iar documentul a fost semnat de un birou notarial din Porto Alegre.

Neymar, legitimat la Paris St Germain, este unul dintre sportivii cel mai bine plătiţi din lume, cu venituri estimate la 85 de milioane de dolari pentru 2023, potrivit Forbes.

„Ştiu că, mai presus de toate, nu este lacom, ceva cam rar în zilele noastre”, a spus fanul.