Un fost căpitan al FCSB-ului ”a agățat ghetele în cui” la 37 de ani: ”Nu e un adio, ci un pe curând”

Fernando Varela, fostul fundaș central de la FCSB și PAOK Salonic, ”a agățat ghetele în cui” la vârsta de 37 de ani.

Varela a fost căpitanul grupării ”roș-albastre” pe vremea în care a fost antrenată de Mirel Rădoi, Ilie Stan, Laurențiu Reghecampf sau Costel Gâlcă.

Jucătorul și-a anunțat retragerea pe pagina personală de Instagram.

”Fiecare colț al terenului are o amintire: mirosul ierbii, sunetul mingii, strigătele de bucurie, îmbrățișările după goluri și legătura de neîntrerupt cu colegii. Aici am transpirat, am luptat, am zâmbit și am plâns. Fotbalul m-a format și m-a provocat. Nu e un adio, ci un pe curând. Vă mulțumesc tuturor!”, a scris Fernando Varela pe Instagram.