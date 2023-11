Un fost dinamovist refuză să mai preia echipa: „Răspunsul este nu clar, am motivele mele!”

Dinamo se află într-o situație complicată. „Câinii” ocupă penultimul loc din clasament.

Se pare că un fost dinamovist a declarat că va refuza să preia echipa dacă i se va propune. Mai exact, Adrian Mihalcea, antrenorul de la Unirea Slobozia, nu va accepta un nou mandat pe banca formației din „Ștefan cel Mare”.

„Răspunsul este nu clar, am motivele mele!”

„Răspunsul ar fi nu, nici nu ar trebui să mă mai gândesc. Nu e cazul. Răspunsul este nu clar, am motivele mele. Am spus-o chiar după ce am plecat de la Dinamo că nu e cazul.

Eu cred în Ovidiu și mi-e prieten. Dacă ar fi cazul să plece, cred că există dinamoviști care își așteaptă rândul. Nu o să mă dezic de Dinamo, dar răspunsul este nu”, a declarat Adrian Mihalcea, pentru Digi Sport.