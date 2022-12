Un fost dinamovist s-a gândit la retragere după ce a plecat din Ștefan cel Mare: „Mi-am spus că dacă va fi voia lui Dumnezeu!”

Steliano Filip, fundașul român, s-a gândit chiar la retragere după ce a părăsit-o pe Dinamo.

În prezent, acesta joacă la Mezokovesd, în Ungaria. Iată ce a declarat jucătorul român.

„Mi-am spus că dacă va fi voia lui Dumnezeu!”

„Nici eu nu am crezut că o sa stau așa mult fără echipă. Au fost oferte, discuții, am refuzat propuneri din țări îndepărtate, cum ar fi Azerbaidjan sau Malaezia.

Mi-am dorit să stau cu familia, așa am simțit și spun 100% că așa a vrut Dumnezeu. Am avut discuții să merg în Grecia sau Polonia și nu a meritat. Am preferat să mai aștept, mi-am spus că dacă va fi voia lui Dumnezeu, bine, dacă nu…

Am văzut că timpul se lungește și m-am gândit că poate nu ar trebui să rămân în fotbal. Dacă nu o să mai joc, asta e. În perioada asta am vrut să mă apropii de Dumnezeu. Nu știu dacă m-am gândit neapărat la retragere, dar dacă Dumnezeu ar fi vrut asta, atunci așa s-ar fi întâmplat”, a declarat Filip, citat de playsport.