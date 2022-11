Un fost fundaș de la națională, mesaj pentru Edi Iordănescu: ”Nu există timp pentru asta!”

România a încheiat anul cu o victorie, în amicalul contra Republicii Moldova.

Înainte de meci, Edi Iordănescu a garantat că echipa noastră se poate califica la EURO 2024.

Dorin Goian a avut un mesaj pentru fostul antrenor de la FCSB.

”La echipa națională nu există timp pentru experimente, pentru schimbări de generații. La națională trebuie să convoci cei mai în formă jucători ai momentului. E bine că se promovează anumiți jucători, dar trebuie să scoatem maximum de la fiecare joc.

Edi Iordănescu este antrenorul echipei naționale, trebuie să îl respectăm. Are un obiectiv stabilit și trebuie să facă totul pentru a-l îndeplini. Nu am lucrat cu dânsul, dar am văzut că a avut rezultate pe unde a fost. Trebuie să fim alături de el și de oricine ar fi antrenorul echipei naționale.

Eu cred că putem și avem puterea să ne calificăm din această grupă la EURO. Din punctul meu de vedere, este o grupă accesibilă”, a spus Goian, pentru digisport.ro.