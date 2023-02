Un fost jucător al CFR-ului crede în calificarea ardelenilor în fața lui Lazio: „E greu, dar nu imposibil!”

Anthony DaSilva, fost jucător la CFR Cluj, a vorbit recent despre formația din Gruia. Tony consideră că trupa lui Dan Petrescu poate trece de Lazio în Conference League.

Mai exact, fostul jucător al ardelenilor a declarat că italienii vor fi cei care vor simți mai mult presiunea.

„E greu, dar nu imposibil!”

„Urmăresc mereu echipa. Eu cred că CFR e obișnuită să joace la același nivel. An de an, doar ea joacă în competițiile europene și face treabă foarte bună pentru țară, pentru România. Sincer, eu cred că nu e imposibil! E greu, dar nu imposibil. Nu este imposibil ca CFR să facă o surpriză. Stadionul va fi plin cu o atmosferă foarte frumoasă. Cu împingerile de suporteri de acasă, totul este posibil!

Știm că este greu, cum am spus, dar eu am încredere. Petrescu e obișnuit să joace același joc și cu presiune. Dar, în acest moment, presiunea e pe Lazio. Dacă ea o elimină pe CFR, este normal. CFR nu are nimic de pierdut. Eu cred că o să fie o surpriză. CFR are nevoie să câștige, are nevoie de gol.

De când îl știu eu, Dan Petrescu este un antrenor conservator. Joacă 4-3-3, dar astăzi poate să facă o surprisă, să joace mai agresiv cu două vârfuri: un 4-4-2. Asta ar putea ajuta CFR. Și cu împingerile de suporteri cred că va fi o soluție foarte bună pentru CFR”, a spus Tony, pentru cei de la Sport.ro.