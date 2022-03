Un fost jucător al roș-albaștrilor și-a pregătit pașii pentru momentul retragerii: „Sper să mă înscriu până la finalul anului”

Florin Gardoș este liber de contract după despărțirea de Academica Clinceni și se gândește deja la viitoarea sa destinație.

Fundașul de 33 de ani speră să poată evolua cât mai curând pentru echipa epntru care va alege să semneze. Până la acel moment, așteaptă să își mai recupereze măcar o parte din restanțele pe care fostul său club le are față de el.

„Sunt în discuții cu câțiva impresari și sper să apară ceva concret. În momentul ăsta sunt cinci salarii restante și o primă din sezonul trecut. Sper să ajungem la o înțelegere și să recuperez măcar jumătate din suma totală. Trebuie luate măsuri la nivel de Federație și/sau Ligă.

Trebuie să existe reguli mai stricte vis-a-vis de licențiere. Probabil n-ar strica să avem un audit extern în fiecare an. În ptivința luptei pentru titlu, nu cred că CFR Cluj mai poate rata trofeul. CFR e cam singura echipă care câștigă și când joacă prost”, a fost comentariul lui Gardoș pentru Play Sport.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB încearcă să facă din timp trecerea spre cariera de antrenor.

Am încercat de mai multe ori, dar m-am lovit de fiecare dată de câte un zid. Legislația nu e bine pusă la punct și din acest motiv n-am reușit să-mi iau nicio licență încă. Sper să reușesc să mă înscriu până la finalul anului”, a fost dezvăluirea apărătorului central.

Gardoș a oferit sprijin pentru refugiații din Ucraina ajunși pe teritoriul României. Ar putea să și gătească pentru ei după experiența acumulată pe vremea când juca în Premier League, la Southampton.

„Vită am început să gătesc când am ajuns în Anglia. Nu aveam foarte multe restaurante de profil în oraș și aveam un apartament cu terasă foarte mare. În timp a devenit o pasiune de-a mea, în care am investit bani și timp. Să spui că sunt bucătar e o jignire adusă chef-ilor (râde). Știu să gătesc doar vită și uneori ton, în rest mai nimic”, a încheiat Florin.