Un fost jucător de la FCSB va juca pentru CSA Steaua! Daniel Oprița: „L-am ademenit cu numele!”

CSA Steaua s-a reunit și are în componența lotului jucători noi. Daniel Oprița, tehnicianul echipei, a dezvăluit numele noilor achiziții.

Mai exact, antrenorul i-a menționat pe Buziuc, Dobrescu și Pop, despre care a spus că au semnat cu „Militarii”. Iată ce a spus despre efectivul său.

Alexandru Buziuc, noul jucător al celor de la CSA Steaua!

„Sunt jucătorii de la academia noastră, sunt şi jucători care au venit să-i vedem. Jucători noi, cu experienţă, care au semnat contracte. Mai suntem în discuţii cu jucători care aşteptăm să semneze. Buziuc, Dobrescu, Pop sunt jucătorii care au semnat. Sper ca mâine unul sigur o să vină. Au mai rămas doar detalii de pus la punct.

Niciodată nu mi se pun mie pe masă jucători (n.r. dacă sunt jucători pe care i-a dorit). Eu am luat jucători, eu i-am ales şi caut în continuare. Pe Pacionel eu l-am chemat, mai are contrat până pe 30 iunie şi e un jucător pe care mi-l doresc în continuare. Am făcut o analiză, e un jucător care a avut realizări, e interesat să rămână.

Nu ştiu nimic (n.r. de şansele de a primi drept de promovare), întreb şi eu, aşteptăm să se rezolve ceva. Nu am ce să fac, trebuie să am răbdare. Important e să vină cât mai repede vestea, să putem şi noi să avem şi bugetul şi tot ce ne trebuie ca să aducem jucătorii de care avem nevoie ca să putem să ne batem la primele două locuri. Lucru pe care eu mi-l doresc.

(Reporter: Cum aţi reuşit să îi ademeniţi pe jucători? Anul trecut mulţi au fost ademeniţi cu promovarea, anul acesta cum a fost?) Anul ăsta cu numele, cu Steaua, tot aşa… cu promovarea, cu încercarea, vedem! Important e că au venit. Doar că au fost alţii pe care nu am reuşit să-i fac să vină. Nici banii pe care i-au cerut nu am putut să îi dăm. La momentul ăsta, ăştia suntem. Mai sunt discuţii, mai sunt încă 3-4 jucători cu care ne-am înţeles şi o să vină

Anul acesta, fiind şi an electoral, la preţurile jucătorilor se anunţă un… cine poate, să se bată să aducă aceşti jucători. În momentul ăsta, Steaua nu se poate bate. Să aducem jucători şi să ne batem cu echipele care am înţeles că transferă jucătorii cu care am discutat eu”, a declarat Daniel Opriţa la reunirea echipei.