Un fost mare internațional, „săgeți” către Gigi Becali: „Dacă îl faci de cacao, ce să mai înțeleagă?”

Fostul mare jucător Marcel Răducanu critică dur situația de la FCSB și îl face responsabil pe finanțatorul Gigi Becali pentru evoluțiile slabe ale echipei în actualul sezon.

Răducanu a declarat că, ținând cont de valoarea lotului, FCSB ar trebui să domine campionatul, însă echipa „s-a dus în cap” după cucerirea a două titluri consecutive. Fostul internațional susține că problema principală este lipsa unei direcții clare în antrenorat: „Acolo-s mulți. Unii antrenează, altul face echipa și iese pe televiziuni sau pe net și o comunică de parcă victoria ar fi de la sine înțeleasă.”

„(n.r. Ce echipă l-a surprins în acest sezon) Steaua! (n.r. – FCSB). La ce lot are, ar trebui să fluiere prin campionat. Dar văd că, după două titluri, s-a cam dus în cap. Probabil că antrenorul este în criză de idei…

(n.r. Care antrenor?) Bună întrebare! Acolo-s mulți. Unii antrenează, altul face echipa și iese pe televiziuni sau pe net și o comunică de parcă victoria ar fi de la sine înțeleasă.

Când lauzi un jucător, pentru ca, după meciul următor, să-l faci de cacao, copilul ăla ce să mai înțeleagă? Numai la noi se poate întâmpla. În Germania n-ai să vezi niciodată așa ceva”, a spus Marcel Răducanu, conform GSP.